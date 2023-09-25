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AB'den Booking'in satın alma anlaşmasına yasak

25.09.2023 - 12:37 | Son Güncelleme :
AB'den Booking'in satın alma anlaşmasına yasak | Genel Haberler

Avrupa Birliği'nin yürütme kolu, ABD'nin önde gelen çevrimiçi seyahat acentesi Booking'in İsveç'in uçuş rezervasyonu sağlayıcısı Etraveli Group'u satın almasını engellediğini çünkü bunun kıtadaki pazardaki hakim konumunu artırmasına izin vereceğini açıkladı.

 Avrupa Birliği'nin yürütme kolu, ABD'nin önde gelen çevrimiçi seyahat acentesi Booking'in İsveç'in uçuş rezervasyonu sağlayıcısı Etraveli Group'u satın almasını engellediğini çünkü bunun kıtadaki pazardaki hakim konumunu artırmasına izin vereceğini açıkladı.

 Avrupa Komisyonu, Booking Holdings'i endişeleri konusunda uyardığını ancak şirketin sunduğu çözümlerin yeterli olmadığını bildirdi. Booking'in markaları arasında Booking.com, Rentalcars, Priceline ve agoda yer alıyor.

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 Komisyon, soruşturmasının ardından, önerilen 1,63 milyar euroluk (1,8 milyar dolar) anlaşmanın oteller için daha yüksek maliyetlere yol açacağını ve muhtemelen tüketicilerin ödediği fiyat üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacağını tespit ettiğini bildirdi.

 AB Adalet Komiseri Didier Reynders, "Yasaklar nadirdir ve bugünkü karar aslında bu yıl engellenen ilk birleşmedir" dedi.

 Avrupa Komisyonu'na göre, çevrimiçi seyahat acenteleri yılda 100 milyar euronun (106 milyar dolar) üzerinde değeri olan işlemleri gerçekleştiriyor.


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