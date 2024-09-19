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AB'de otomobil satışları sert düştü

19.09.2024 - 10:58 | Son Güncelleme :
AB'de otomobil satışları sert düştü | Genel Haberler

AB'de Ağustos'ta yeni otomobil satışı yüzde 18.3 düştü. Toplam satışlarda elektrikli otomobillerin payı yüzde 14,4'e geriledi.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 643 bin 637'ye indi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 18,3 düşerek 643 bin 637 adet oldu.

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Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,1'i benzinli, yüzde 31,3'ü hibrit, yüzde 14,4'ü elektrikli, yüzde 11,2'si dizel, yüzde 7,1'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 21 seviyesindeydi. Elektrikli otomobil satışlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 düşerek 92 bin 627 adet olarak gerçekleşmesi dikkati çekti.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının hızlı gerilemesine işaret edildi.

Yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 27,8, Fransa'da yüzde 24,3, İtalya'da yüzde 13,4 ve İspanya'da yüzde 6,5 azaldı.

Öte yandan, ocak-ağustos döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 7 milyon 180 bin 492'ye ulaştı.

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 179 bin 41 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 92 bin 667 otomobil sattı.​​​​​​​

Renault Grubu, 64 bin 392 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 56 bin 450 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

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Verilerin ardından Avrupa otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlara olan talebin azalmasına karşı acil eylem çağrısında bulundu.

ACEA'dan yapılan açıklamada, "AB'de elektrikli otomobillerin pazar payının sürekli olarak küçülme eğilimi, endüstri ve politika yapıcılara son derece endişe verici bir mesaj gönderiyor." ifadesi kullanıldı.

AB kurumlarının otomobiller ve minibüsler için 2025'te yeni karbon hedefleri yürürlüğe girmeden önce acil tedbir alması talep edilen açıklamada, sektörün sıfır emisyonlu araçların üretiminde gerekli artışı sağlamak için gerekli koşullardan yoksun olduğu bu alanda adım atılması gerektiği kaydedildi.

 


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