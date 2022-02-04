ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri katladı | Genel Haberler

ABD'de Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı.

ABD'de Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Verilerin yayınlanmasından önce Beyaz Saray'dan gelen istihdam piyasası üzerinde Omikron etkisine ilişkin uyarılara karşı ülkede istihdam artışı beklentilerin üzerinde geldi. Ocak'ta ortalama saatlik kazançlar da beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 467 bin arttı. Aralık'ta 199 bin olarak açıklanan istihdam artışı 510 bine revize edildi. Ocak'ta ülkede işsizlik oranı yüzde 4 oldu. Beklenti bu verinin yüzde 3,9 olacağı şeklindeydi.

Ortalama saatlik kazançlarda da beklentilerin üzerinde artışlar izlendi. Buna göre Ocak'ta ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,5'lik beklentiye karşı aylık bazda yüzde 0,7 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 5,7 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 5,2 olarak belirlenmişti.

Verilere göre özel sektör istihdamında artış 444 bin oldu. Buradan istihdam artışına 35 binlik katkı bekleniyordu. Verilerin ardından ABD vadelileri negatife dönerken, ABD 30 yıllık tahvil getirisi de Haziran'dan bu yana ilk kez pozitif bölgeyi test etti.