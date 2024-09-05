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ABD'de kritik işsizlik ve istihdam verileri açıklandı

05.09.2024 - 16:09 | Son Güncelleme :
ABD'de kritik işsizlik ve istihdam verileri açıklandı | Genel Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta düşerken özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine inerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalışla 227 bine düştü.

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Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 231 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 231 binden 232 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1750 azalışla 230 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Ağustos ile biten haftada 22 bin kişi azalarak 1 milyon 838 bine indi.

İSTİHDAM VERİLERİ 

ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 99 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayınlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 144 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin temmuz verisi ise 122 binden 111 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 9 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 68 bin, büyük ölçekli işletmelerde 42 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 72 bini hizmet sektöründe, 27 bini üretim sektöründe oldu.

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ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustosta yıllık ücret ise yüzde 4,8 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, izlenecek bir sonraki göstergenin, salgın sonrası dramatik yavaşlamanın ardından istikrara kavuşan ücret artışı olduğunu kaydetti.


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