ABD'de önemli konut verileri açıklandı | Genel Haberler

ABD'de konut başlangıçları ağustosta beklentileri aştı. Öte yandan ABD'de mortgage faizi 2 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, ağustosta yüzde 9,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,6 arttı ve 1 milyon 356 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 310 bin olması yönündeydi.

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Yeni konut sayısı, temmuzda aylık yüzde 6,9 azalışla 1 milyon 237 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı ağustosta yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.

İNŞAAT İZNİ SAYISI BEKLENTİLERİ AŞTI

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da ağustosta aylık bazda yüzde 4,9 artarak 1 milyon 475 bine çıktı.

Beş ayın en yüksek seviyesini kaydeden inşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 410 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, temmuzda aylık yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 406 bin olmuştu.

Ağustosta inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 6,5 azaldı.

MORTGAGE FAİZİ 2 YILIN DİBİNDE

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,15 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 13 Eylül ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 14,2 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 24 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,29'dan yüzde 6,15'e indi ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

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Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,71'den yüzde 5,42'ye düştü.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, mortgage başvurularının geçen hafta önemli ölçüde arttığını belirterek, ABD Merkez Bankasından faiz indirimi beklentisinin mortgage faiz oranlarındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Kan, konut almak isteyenlerin, düşen mortgage faiz oranları ve yavaşlayan konut fiyat artışlarının etkisiyle alım gücünün iyileştiği koşulları gözlemlediğini ifade etti.

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