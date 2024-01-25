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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

25.01.2024 - 17:33 | Son Güncelleme :
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı | Genel Haberler

ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları arttı ancak işten çıkarmalar tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularının bir önceki haftaya göre 25 bin artarak 214 bine yükseldiğini açıkladı. Bu rakam ile beklentiler de aşıldı. 

Daha az değişken bir ölçü olan dört haftalık ortalama başvuru sayısı ise 1500 azalarak 202 bin 250'ye geriledi.

İşsizlik yardımı alan ABD'li sayısı bir hafta öncesine göre 27 bin artarak 1,83 milyona yükseldi. 


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