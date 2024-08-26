  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • ABD'de dayanıklı mal siparişleri artış gösterdi
‹ Önceki Haber Uber'e dev ceza Uber'e dev ceza Sonraki Haber › Sigorta şirketi kurmak için limitler yeniden belirlendi Sigorta şirketi kurmak için limitler yeniden belirlendi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri artış gösterdi

26.08.2024 - 18:30 | Son Güncelleme :
ABD'de dayanıklı mal siparişleri artış gösterdi | Genel Haberler

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, temmuzda yüzde 9,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,9 artışla 289,6 milyar dolara ulaştı.

Dört yılın en yüksek aylık artışını kaydeden dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4 artacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, haziranda yüzde 6,9 azalışla 263,6 milyar dolara düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,2 düşerken, savunma hariç siparişlerde yüzde 10,4 yükseliş oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
989 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.001 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.