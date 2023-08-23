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ABD mortgage faizleri 2000'den bu yana en yüksek seviyesinde

23.08.2023 - 16:57 | Son Güncelleme :
ABD mortgage faizleri 2000'den bu yana en yüksek seviyesinde | Genel Haberler

ABD'de ev alımlarına yönelik mortgage başvuruları geçen hafta yaklaşık otuz yılın en düşük seviyesine geriledi

 ABD'de ev alımlarına yönelik mortgage başvuruları geçen hafta yaklaşık otuz yılın en düşük seviyesine geriledi; bu da konut amaçlı gayrimenkullerin borçlanma maliyetlerindeki son artıştan olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

 Mortgage Bankacıları Birliği'nin konut alım başvuruları endeksi yüksek 5 düşüşle 142'ye gerileyerek 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Veriler ayrıca 30 yıllık sabit mortgage kontrat oranının Ağustos'ta sona eren haftada 15 baz puan artarak yüzde 7,31'e yükseldiğini gösterdi. 0,18 — 2000'in sonlarından bu yana en yüksek seviye.

 Yeniden finansman faaliyetindeki düşüş de dahil olmak üzere, mortgage talebinin genel ölçüsü yüzde 4,2 düştü.

 Borçlanma maliyetleri bu hafta şu ana kadar artmaya devam etti ve daha sık güncelleme yapan Mortgage News Daily, 30 yıllık sabit oranı yaklaşık yüzde 7,5 olarak belirledi.

 Mortgage oranları ABD Hazine tahvilleriyle karşılaştırılıyor ve yatırımcıların faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacak dirençli bir ekonomi gördükçe bu menkul kıymetlerin getirileri artıyor.


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