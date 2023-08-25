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ABD merkezli kripto borsalarına yeni düzenleme

25.08.2023 - 16:59 | Son Güncelleme :
ABD merkezli kripto borsalarına yeni düzenleme | Genel Haberler

Coinbase Global Inc. ve Kraken gibi ABD merkezli kripto para borsaları, yeni Hazine teklifi kapsamında 2026'dan itibaren müşterilerinin işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri IRS'ye açıklamak zorunda kalacak.

Coinbase Global Inc. ve Kraken gibi ABD merkezli kripto para borsaları, yeni Hazine teklifi kapsamında 2026'dan itibaren müşterilerinin işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri IRS'ye açıklamak zorunda kalacak.

 Hazine Bakanlığı ve Gelir İdaresi (Internal Revenue Service - IRS) tarafından önerilen düzenlemeler, müşteri ticaretinde daha fazla şeffaflık sunarak kriptoyla ilgili vergi kaçakçılığını engellemek için 2021'de yürürlüğe giren raporlama kurallarına açıklık getiriyor. O dönemde, Ortak Vergilendirme Komitesi'ne göre tedbirin 10 yıl içinde 28 milyar dolara kadar ek gelir elde edeceği tahmin ediliyordu.

 IRS, ödenmemiş dijital varlık vergilerinin, vergi açığına (borçlu ve tahsil edilen vergiler arasındaki farka) katkıda bulunduğunu belirtti; bu fark, toplamı yılda 500 milyar dolardan fazla. Bir Hazine yetkilisi, önerilen bu kuralların IRS'nin vergi hilelerini engellemesine yardımcı olacağını ve vergi mükelleflerinin ne kadar borçlu olduklarını bilmelerini kolaylaştıracağını bildirdi. 

 Kurallara göre, kripto komisyoncuları olarak da bilinen dijital varlıkların alım satımını kolaylaştıran platformların, hisse senedi ve tahvil komisyoncularının mevcut gereksinimlerine benzer şekilde müşterilerin sermaye kazançları ve kayıpları gibi önemli bilgileri izlemesi ve raporlaması gerekecek. 

 Kripto şirketlerinin bu yılın başında bu verileri kaydetmeye başlaması ve gelecek yıl IRS ve yatırımcılara rapor sunması gerekiyordu. Ancak hükümet Aralık ayında bu gereklilikleri nihai kuralları açıklayana kadar erteledi.


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