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ABD havayolu şirketleri atağa geçtii

03.08.2023 - 15:13 | Son Güncelleme :
ABD havayolu şirketleri atağa geçtii | Genel Haberler

JetBlue Airways Corp., Alaska Air Group Inc. ve diğer ABD'li taşıyıcıların, pandemi sonrası seyahat patlamasının bu yaz bilet fiyatlarının hızla yükselmesini beklediği bildirildi.

JetBlue Airways Corp., Alaska Air Group Inc. ve diğer ABD'li taşıyıcıların, pandemi sonrası seyahat patlamasının bu yaz bilet fiyatlarının hızla yükselmesini beklediği bildirildi. 
 
Gezginler, uluslararası seyahatleri alışılmadık derecede güçlü bir şekilde tercih ediyor ve bu da yurt içi odaklı taşıyıcıları fiyatları indirime zorluyor. Aynı zamanda birçoğu yeni iş sözleşmeleri, uçuş kesintileri ve enflasyon nedeniyle daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya.

 Sonuç olarak, JetBlue yıllık görünümünü düşürdü. Southwest Airlines Co. ve diğerleri, baskı altında olduklarının sinyalini verdi. Yurt içi uçak satışları, tatillerin insanları evlerine daha yakın yerlere seyahat etmeye teşvik etmesiyle birkaç ay içinde yeniden toparlanabilse de, bu hala zorlu bir gerçeklik kontrolü ve bazıları için karantina sonu seyahat çılgınlığının soğumaya başladığının bir işareti.

 JPMorgan Chase & Co. analisti Jamie Baker, "Premium'u karşılamıyorsanız, sadakate güvenemiyorsanız ve uluslararası uçamıyorsanız, bu yılın üçüncü çeyreği muhtemelen hayal kırıklığı yaratacaktır" dedi. 

 Gezginlerin yurt dışı gezilerine özellikle aşık olmasının birkaç nedeni var. Özellikle, daha gevşek Covid-19 kısıtlamaları, Amerikalıların yıllardır ilk kez pahalı testler ve uzun karantina tehdidi olmadan çok uzak noktaları ziyaret edebileceği anlamına geliyor.

 Değişim, endüstrinin beklediğinden daha büyük oldu ve mevcut koltukları artırma planları halihazırda harekete geçtikten sonra gerçekleşti. Bu fiyatlara baskı yapıyor. Rezervasyon uygulaması Hopper.com'a göre, ABD gidiş-dönüş ücretleri 2022 ve 2019'a kıyasla yaklaşık yüzde 11 düştü ve kış tatili başlayana ve taşıyıcılar talep arttıkça ücretleri artırabilene kadar 2019 seviyelerinin biraz altında kalacak.

 Baskıya ek olarak, önemli bir indirim taşıyıcısı olan Frontier Group Holdings Inc., bu çeyrekte kapasitesini bir yıl öncesine göre yüzde 23 artırıyor.


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