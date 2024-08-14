ABD enflasyonu belli oldu | Genel Haberler

ABD'de Temmuz'da enflasyon yıllık yüzde 3 oldu.

ABD'de Temmuz'da tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 oldu. Tüketici fiyatları yıllık yüzde 3 olarak gerçekleşti. Temmuz'da gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,2 oldu.

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