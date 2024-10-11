AB liderinden Çin'e ticaret savaşı uyarısı

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Pekin ve Avrupa Birliği'nin sübvansiyonlar ve korumacılık konusunda üst üste birbirlerinin ithalatlarına cezalar koymasının ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Laos'ta düzenlenen Güneydoğu Asya zirvesi marjında ​​Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi.

Michel, AFP'ye Li ile yaptığı açık ve samimi görüşmelerin ardından önümüzdeki günlerde veya haftalarda bir anlaşmaya varılabileceğini umduğunu söyledi ancak bunun zor olacağı konusunda uyardı.

Michel "Kapının kapalı olmadığı izlenimini ediniyorum ama çok zor bir durum, çok zorlu bir durum. Çin'in davranışlarını uyumlu hale getirmesini ve ekonomik ilişkileri daha fazla adalet, adil ve daha eşit bir rekabet ortamı için yeniden dengelememiz gerektiğini anlamasını bekliyoruz." dedi

Çin ile AB, Pekin yönetiminin Çin sanayisine sağladığı cömert sübvansiyonlar konusunda şiddetli anlaşmazlık yaşıyor. Brüksel, bu sübvansiyonların Avrupalı ​​rakiplerinin haksız yere altını oyduğunu söylüyor.

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Brüksel, Çin yapımı elektrikli otomobil ithalatına yüzde 35,3'e varan yeni gümrük vergileri uygulamaya karar verdi.

Öfkeli Pekin, bazı AB ürünlerine yeni gümrük vergileri uygulayarak üreticileri endişelendirdi. Brüksel ayrıca Çin'in güneş panelleri ve rüzgar türbinlerine verdiği sübvansiyonları da araştırıyor.

Çin ayrıca ABD ile de sert ve kapsamlı bir ticaret anlaşmazlığı yaşıyor. Washington, elektrikli araçlar, elektrikli araç pilleri ve güneş pilleri de dahil olmak üzere 18 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yönelik sert gümrük vergilerini duyurdu.

'MEŞRU ÇIKARLARIMIZ VAR'

Li, Vientiane'deki toplantının açılış konuşmasında Michel'e, Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve olumlu ivmesini daha da güçlendirmek için Pekin'in AB liderleriyle çalışmaya devam etmeye istekli olduğunu söyledi.

Michel ise, Ukrayna'daki çatışma ve Ortadoğu'daki yeni karışıklıkların küresel ekonomiyi sarstığını belirterek, ticaret savaşından kaçınmanın herkes için daha iyi olduğunu söyledi. İki tarafın bu anlaşmazlıktan bir çıkış yolu bulacağı konusunda umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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Michel "Önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılıp bazı çözümler bulunmasının mümkün olmasını hâlâ umuyorum . Ama bizim çok güçlü ve meşru çıkarlarımız var ve halkımızı, vatandaşlarımızı savunmak Avrupa Birliği'nin sorumluluğudur." dedi.