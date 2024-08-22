A Jet'ten indirimli uçak bileti | Genel Haberler

A Jet'ten indirimli uçak bileti
A Jet, Avrupa'dan Türkiye'ye olan uçuşlara yönelik kampanya düzenledi.
A Jet, Avrupa'dan Türkiye yönüne uçacaklar için 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satmaya başladı. 22-24 Ağustos 2024 tarihinde alınacak biletlerle 22 Ağustos - 24 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.
Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunulacak.
Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsıyor.
25 bin koltuk kampanya için tahsis edildi.
İŞTE GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR:
|
ÜLKE
|
Çıkış Şehri
|
İstanbul Varışlı
|
Tek Yön
|
Almanya
|
Düsseldorf
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
1 EUR + vergiler
|
Berlin
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Köln
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Frankfurt
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Hannover
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Hamburg
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Münih
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Stuttgart
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Avusturya
|
Viyana
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
5 EUR + vergiler
|
Bosna Hersek
|
Saraybosna
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
11 EUR + vergiler
|
Tuzla
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Belçika
|
Brüksel
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
19 EUR + vergiler
|
Danimarka
|
Kopenhag
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
19 EUR + vergiler
|
Fransa
|
Paris
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
18 EUR + vergiler
|
Lyon
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Hollanda
|
Amsterdam
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
5 EUR + vergiler
|
İngiltere
|
Londra
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
16 EUR + vergiler
|
İsviçre
|
Basel
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
19 EUR + vergiler
|
Zürih
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
İtalya
|
Milano
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
19 EUR + vergiler
|
Roma
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
Kosova
|
Priştine
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
9 EUR + vergiler
|
Kuzey Makedonya
|
Üsküp
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
19 EUR + vergiler
|
Macaristan
|
Budapeşte
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
19 EUR + vergiler
|
Sırbistan
|
Belgrad
|
İstanbul, Sabiha Gökçen
|
20 EUR + vergiler
|
ÜLKE
|
Çıkış Şehri
|
Ankara Varışlı
|
Tek Yön
|
Almanya
|
Düsseldorf
|
Ankara, Esenboğa
|
1 EUR + vergiler
|
Berlin
|
Ankara, Esenboğa
|
Köln
|
Ankara, Esenboğa
|
Frankfurt
|
Ankara, Esenboğa
|
Münih
|
Ankara, Esenboğa
|
Stuttgart
|
Ankara, Esenboğa
|
Avusturya
|
Viyana
|
Ankara, Esenboğa
|
5 EUR + vergiler
|
Fransa
|
Paris
|
Ankara, Esenboğa
|
18 EUR + vergiler
|
Hollanda
|
Amsterdam
|
Ankara, Esenboğa
|
5 EUR + vergiler
|
İsviçre
|
Basel
|
Ankara, Esenboğa
|
19 EUR + vergiler
|
Cenevre
|
Ankara, Esenboğa
|
Sırbistan
|
Belgrad
|
Ankara, Esenboğa
|
19 EUR + vergiler