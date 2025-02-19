900 bin lira para verilecek! Bakan Kacır detayları açıkladı

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TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı 2025-1 BiGG Yatırım çağrısı kapsamında Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanan girişimciler için destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından %3 hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacak.

Eş yatırım alan iş planları hızlı destek uygulamasından faydalanabilecek. Bu doğrultuda Uygulayıcı kuruluş veya kendi aralarındaki sözleşmeye göre uygulayıcı kuruluş adına hareket eden tüzel kişiler, 1812-TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile beraber eş yatırım yapabilecek. Eş yatırım taahhüdü yerine getirilen iş planları için ayrıca panel değerlendirmesi yapılmadan Mükemmeliyet Mührü verilmesi hususu BiGG Yatırım Fonu görüşü alınarak Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek Başkanlık tarafından karara bağlanacak. Eş yatırım taahhüdü yerine getirilen iş planları için çağrıya yapılan tüm iş planı başvurularının değerlendirmelerinin tamamlanması beklenmeyecek.

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Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO iş birliğinde TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (Global Cleantech Innovation Programme-GCIP) kapsamında girişimlere ek yatırım da yapılabilecek.

İş fikri başvuruları 7/3/2025 tarihine kadar 149 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacak. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından 2. Aşamaya geçmesi onaylanan iş planları 10/3/2025–14/3/2025 tarihleri arasında TÜBİTAK’a sunulabilecek. BiGG Uygulayıcı Kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile altı tematik alanda iş fikri başvurularını kabul edecekler. 1. aşama başvuruları aşağıda yer alan Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınacak.

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2025 yılı içerisinde 1812–TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında açılması öngörülen ikinci BiGG Yatırım Çağrısının taslak takvimi de bu çağrıda duyurulmuştu.

BAKAN KACIR: 900 BİN LİRA YATIRIM OLARAK AKTARILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BiGG Yatırım Programının 2025-1 çağrısına ilişkin açıklamada bulundu.

Detaylar şöyle:

TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı’nın 2025 yılı ilk çağrısı açıldı!

Ülkemizde erken aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki program kapsamında, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yaparak ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz.

İş fikri başvuruları 7 Mart 2025 tarihine kadar 149 Uygulayıcı Kuruluşa yapılabilecek.

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Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktaracağız.

Genç girişimcilerin hayallerine ulaşmasına katkı sunmaya, Türkiye’nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.