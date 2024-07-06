714 kooperatife 97 milyon lira hibe | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 5 yılda 714 kooperatif için yaklaşık 97 milyon liralık hibe sağlandığını belirterek, "Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon 585 bin lira destek sağlanmasına yönelik karar alındı." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA muhabirine, her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kooperatiflerin Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının görev alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Bolat, sistemdeki yaklaşık 50 bin kooperatiften 35 bininin aktif durumda olduğunu söyledi.

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Bolat, Türkiye'de kurulan kadın kooperatifi sayısının 1138 olduğuna işaret ederek, Bakanlığının görev alanında 40 türün üzerinde kooperatif bulunduğunu aktardı.

"KOOP-DES İLE DESTEKLENEN KOOPERATİFLERİN ÇOĞU GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERİYOR"

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla 2020 yılından kurulan KOOP-DES hakkında bilgi veren Bolat, programın 2020-2023 döneminde kadın kooperatifleri özelinde sürdürüldüğüne dikkati çekti.

Bolat, KOOP-DES'in kurulduğu 2020 yılında 41 ilde 139 kooperatifin 141 projesine 14,3 milyon lira hibe sağlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Programla 2021'de 59 ilde 145 kooperatifin 157 projesi için 14,3 milyon lira, 2022'de 64 ilde 190 kooperatifin 205 projesi için 20,4 milyon lira hibe sağlandı. Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon 585 bin lira destek sağlanmasına yönelik karar alındı. Ödeme talepleri doğrultusunda süreç devam ediyor. Böylelikle 2020-2024 döneminde 714 kooperatifin 757 projesi için 96 milyon 966 bin lira hibe sağlandı."

"ÖNCELİK KADIN VE ENGELLİLERİN OLUŞTURDUĞU KOOPERATİFLERİN"

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Bakan Bolat, geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde sürdürülen KOOP-DES'in, bu yıl itibarıyla kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm kooperatifler ve üst kuruluşlarının başvurularına açıldığını söyledi.

Ortaklarının çoğunluğunu kadınların, gençlerin ve engellilerin oluşturduğu kooperatiflerden yenilikçilik alanında faaliyet gösterenlerin başvurularının öncelikli desteklendiğine işaret eden Bolat, program ile destek alan kooperatiflerin çoğunluğunun gıda, tekstil, tarım, eğitim, sanat, kafeterya işletmeciliği ile aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi sektörlerinde faaliyet gösterdiğini anlattı.

Bolat, kooperatiflerin, makine-ekipman ve demirbaş alımı, nitelikli personel istihdamı ile fuar ve sergi katılım desteği konularında da başvuru yapabildiğini ve hibeden faydalanabildiğini ifade etti.

Bakanlık olarak Türkiye'de kooperatifçilik alanında farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalara da devam ettiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca e-ticaret ve ihracat, kadın kooperatifleri, Kooperatif Bilgi Sistemi ile mevzuat konularında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, bu yıl çevrim içi veya yüz yüze ortamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle 5 binin üzerinde ilgiliye ulaşıldı. Ülkemiz kooperatifçiliğinin daha fazla geliştirilmesini ve ilgililerin bilgi birikimlerinin artmasını sağlamak üzere eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize çevrim içi ağırlıklı devam edilecek. Ayrıca Bakanlık olarak sosyal kooperatifçilik, yenilenebilir enerji, kampüs kooperatifleri gibi alanlarda da gelişimin sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor."

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