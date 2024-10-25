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61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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#Vedat Işıkhan#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Ekonomi
61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 11:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 58'i yerli, olmak üzere 61 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz.

Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.

Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

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#Vedat Işıkhan#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Ekonomi

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