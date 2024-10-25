61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz.

Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.

Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.