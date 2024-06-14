50 milyar liralık bayram beklentisi | Genel Haberler

Perakende sektöründe, Kurban Bayramı ve Babalar Günü’nün aynı tarihe denk gelmesi ve yaz tatil alışverişi için yapılan hazırlıkların da hızlanmasıyla alışverişlerde belirgin artışlar bekleniyor.

EKONOMİ SERVİSİ

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) değerlendirme notuna göre, 15 Haziran Cumartesi günü alışverişlerin zirveye çıkması; 50 milyar TL’lik kartlı harcama yapılması bekleniyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre nisandaki üç günlük ramazan bayramı ve arife günü kartlarla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94.1 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını hatırlattı. Bu hacmin arife ve dört günlük kurban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini belirten Öncel, “Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40’ı arife günü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yaklaşık 50 milyar TL’lik alışverişin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

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YÜZDE 20’Sİ MARKET

Ramazan bayramında kartlı harcamaların yüzde 20’sinin market, yüzde 14’ünün hazır giyim, yüzde 11’inin yemek ve yüzde 10’unun ise akaryakıt için gerçekleştiğini anımsatan Öncel, şöyle devam etti:

“Kurban bayramında da yine benzer bir tablo bekliyoruz. Babalar günü ve tatil dönemi olması nedeniyle hazır giyimin yanı sıra akaryakıt, ulaşım ve konaklama harcamalarında büyük oranlı artış bekliyoruz. BMD’nin anketine göre, mayıs ayında üye markalarımızın yaklaşık yarısının adet satışlarının nisana göre azaldığı görülüyor. Babalar günüyle birleşen bayram ve tatil alışverişinin etkisiyle mayıstaki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyleyebiliriz.”

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