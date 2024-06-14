  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • 50 milyar liralık bayram beklentisi
‹ Önceki Haber Ücret almayan da var Euro isteyen de... İşte 2024 plaj tarifesi Ücret almayan da var Euro isteyen de... İşte 2024 plaj tarifesi Sonraki Haber › İTO Başkanı Avdagiç’ten faiz açıklaması İTO Başkanı Avdagiç’ten faiz açıklaması

50 milyar liralık bayram beklentisi

14.06.2024 - 09:26 | Son Güncelleme :
50 milyar liralık bayram beklentisi | Genel Haberler

Perakende sektöründe, Kurban Bayramı ve Babalar Günü’nün aynı tarihe denk gelmesi ve yaz tatil alışverişi için yapılan hazırlıkların da hızlanmasıyla alışverişlerde belirgin artışlar bekleniyor.

EKONOMİ SERVİSİ 

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) değerlendirme notuna göre, 15 Haziran Cumartesi günü alışverişlerin zirveye çıkması; 50 milyar TL’lik kartlı harcama yapılması bekleniyor. 

BMD Başkanı Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre nisandaki üç günlük ramazan bayramı ve arife günü kartlarla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94.1 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını hatırlattı. Bu hacmin arife ve dört günlük kurban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini belirten Öncel, “Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40’ı arife günü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yaklaşık 50 milyar TL’lik alışverişin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

YÜZDE 20’Sİ MARKET

Ramazan bayramında kartlı harcamaların yüzde 20’sinin market, yüzde 14’ünün hazır giyim, yüzde 11’inin yemek ve yüzde 10’unun ise akaryakıt için gerçekleştiğini anımsatan Öncel, şöyle devam etti:

“Kurban bayramında da yine benzer bir tablo bekliyoruz. Babalar günü ve tatil dönemi olması nedeniyle hazır giyimin yanı sıra akaryakıt, ulaşım ve konaklama harcamalarında büyük oranlı artış bekliyoruz. BMD’nin anketine göre, mayıs ayında üye markalarımızın yaklaşık yarısının adet satışlarının nisana göre azaldığı görülüyor. Babalar günüyle birleşen bayram ve tatil alışverişinin etkisiyle mayıstaki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyleyebiliriz.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.010 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.013 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.