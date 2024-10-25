5 fast food devinde soğan korkusu! E. Coli salgını yayılıyor, menülerden çıkarıldı... 1 kişi öldü

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Restoran zinciri yetkilileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada, McDonald's'taki ölümcül E. coli gıda zehirlenmesi salgınıyla bağlantılı taze soğanların kaynağının Kaliforniya merkezli bir ürün şirketi olduğunu söyledi. Bu arada aralarında Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King'in de bulunduğu diğer fast-food restoranları da bazı menülerinden soğanları çıkardı.

McDonald's yetkilileri, California'daki Taylor Farms'ın bir dağıtım tesisine soğan gönderdiğini, bunun da fast-food zincirinin birkaç eyaletteki restoranlardan Quarter Pounder hamburgerlerini kaldırmasına yol açtığını söyledi. McDonald's hangi tesis olduğunu söylemedi.

49 KİŞİ SALGINA TUTULDU

Federal sağlık yetkilileri, hamburgerlerle bağlantılı bir salgının 10 eyalette en az 49 kişiyi hasta ettiğini ve bunlardan birinin öldüğünü söyledi. Müfettişler, enfeksiyonların potansiyel kaynağı olarak ince kıyılmış soğanlara odaklandıklarını söylediler.

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ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Ülke çapındaki restoranlara toptancılık yapan U.S. Foods, Perşembe günü yaptığı açıklamada Taylor Farms'ın bu hafta soyulmuş bütün ve doğranmış sarı soğanları potansiyel E. coli kontaminasyonu nedeniyle geri çağırdığını duyurdu. U.S. Foods sözcüsü, geri çağrılan soğanların Colorado'daki bir Taylor Farms tesisinden geldiğini söyledi. Ancak toptancı, McDonald's'ın tedarikçisi olmadığını ve geri çağırmanın fast-food zincirinin restoranlarında satılan herhangi bir ürünü içermediğini de belirtti.

Taylor Farms birden fazla yorum talebine yanıt vermedi.

SORUŞTURMA AÇILMADI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi yetkilileri, kurumun Taylor Farms'ı soruşturduğunu doğrulamadı. Bir sözcü Perşembe günü yaptığı açıklamada kurumun salgının “tüm kaynaklarını incelediğini” söyledi.

Bu arada diğer ulusal restoran zincirleri de taze soğan kullanımını geçici olarak durdurdu.

FAST FOOD DEVLERİNDEN AÇIKLAMA

Yum Brands tarafından yapılan açıklamada, “Yakın zamanda bildirilen E. coli salgınını izlemeye devam ederken ve tedbirli olmak adına, belirli Taco Bell, Pizza Hut ve KFC restoranlarından taze soğanları proaktif olarak kaldırdık” denildi.

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Louisville, Kentucky merkezli Yum Brands, soğanların nereden çıkarıldığını veya şirketin McDonald's ile aynı tedarikçiyi kullanıp kullanmadığını söylemedi. Yum Brands, düzenleyicilerden ve tedarikçilerinden gelen yönlendirmeleri takip etmeye devam edeceğini söyledi.

Burger King'in sahibi olan Restaurant Brands International Perşembe günü yaptığı açıklamada restoranlarının %5'inin Taylor Farms'ın Colorado'daki tesisi tarafından dağıtılan soğanları kullandığını belirtti. Burger King restoranları bütün, taze soğan teslimatı alıyor ve çalışanları bunları yıkıyor, soyuyor ve dilimliyor.

Sağlık yetkililerinin kendileriyle temasa geçmemesine ve herhangi bir hastalık belirtisi olmamasına rağmen Restaurant Brands, Colorado'daki tesisten soğan alan restoranlardan iki gün önce soğanları imha etmelerini istediğini söyledi. Şirket, diğer tedarikçilerden gelen soğanlarla yeniden stoklama yaptığını söyledi.