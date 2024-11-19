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3.9 milyar dolar kayıp oluşturuyorlar! Güney Afrika'da madenciler açlıkla sınanıyor

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#Altın Madeni#Güney Afrika#Bigpara
3.9 milyar dolar kayıp oluşturuyorlar Güney Afrikada madenciler açlıkla sınanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:18

Güney Afrika polisinin yasadışı altın madencileriyle çatışması tırmanıyor. Şimdiye kadar 1.000'den fazla yasadışı madenci tutuklandı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa madenin suç mahalli olduğunu söyledi.

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Güney Afrika polisi, yeraltı kuyularında saklanan yüzlerce yasadışı altın madencisini tutuklanabilmeleri için yeryüzüne çıkarmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırdı.

Polis, Johannesburg'un yaklaşık 156 kilometre (97 mil) güneybatısındaki Stilfontein'de bulunan Buffelsfontein altın madenine erişimi birkaç hafta önce kapatarak madencilerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlara erişimini engelledi. Madencilerin 1.000'den fazlası yeryüzüne çıkmış ve gözaltına alınmış olsa da, çok daha fazlasının hala yer altında olduğu düşünülüyor ve hayatlarının risk altında olabileceğine dair korkular artıyor.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, madencilere tedarikin kesilmesinin “kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtığını” ve “potansiyel olarak değişken” olduğunu söylerken, madencilere karşı çoğunlukla yasadışı faaliyet gösterdikleri ve ekonomi, yakınlardaki topluluklar ve kişisel güvenlik için risk oluşturdukları için sert bir tavır aldığını söyledi.

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Ramaphosa "Stilfontein madeni yasadışı madencilik suçunun işlendiği bir suç mahallidir. Suç mahallini güvenlik altına almak ve suçluların tutuklanmaktan kaçmasını sağlayan kaçış yollarını kapatmak her yerde standart polis uygulamasıdır.” dedi.

Yasadışı madencilik sorunu sadece Stilfontein'e özgü değil. Ülke genelinde yaklaşık 6 bin terk edilmiş maden var ve bunların bir kısmına yerel olarak zama zamas adıyla bilinen kayıt dışı madenciler tarafından erişiliyor. Hükümete göre Güney Afrika ve madencilik sektörü, yasadışı altın madenciliği yapanlara yılda yaklaşık 70 milyar rand (3,9 milyar dolar) kaybediyor.

Ülkenin en büyük madencilik şirketlerini temsil eden Minerals Council South Africa yorum yapmayı reddederek polis ve hükümete atıfta bulundu. Lobi grubu, yasadışı madenciliğin organize suçla bağlantılı olduğunu ve işletmecilerin küresel suç örgütleriyle bağlantıları olduğunu söyledi.

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#Altın Madeni#Güney Afrika#Bigpara

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