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26 bin 673 sağlık personeli alınacak

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#Doktor#Hemşire#Sağlık Personeli
26 bin 673 sağlık personeli alınacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 06:40

26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi.

Yayımlanan karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 yeni sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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#Doktor#Hemşire#Sağlık Personeli

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