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23 Nisan gururumuz 101 yaşında... Gönülden kutluyoruz!

23.04.2021 - 09:24
23 Nisan gururumuz 101 yaşında... Gönülden kutluyoruz! | Genel Haberler

Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gururla kutluyoruz. Koronavirüs önlemleri nedeniyle toplu etkinlikler olmasa da Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı beyaz renklerle bayrama hazır...

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; düşman işgali altındaki topraklarda, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Cumhuriyet’e giden yolda önemli kilometre taşlarından biri olan TBMM, bundan tam 101 yıl önce 23 Nisan 1920’de açıldı. Hacıbayram Camisi’nde cuma namazı kılındıktan sonra Ulus’taki İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada ilk TBMM açıldı. 23 Nisan, Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünden hareketle tam 101 yıldır aynı coşkuyla kutlanıyor. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlık için büyük bir adım olan bugünü, çocuklara armağan etti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı var. Ankara’daki 23 Nisan törenleri de sınırlı katılımla yapılacak. Ankara’daki ilk tören TBMM’de. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Meclis’teki Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. Ardından saat 09.15’te Anıtkabir’e geçerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Anıtkabir’deki törenlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece devlet erkanı katılacak. Törenler fiziki mesafeye uygun şekilde, maskeli ve sınırlı katılımla yapılacak. Şentop, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.

CHP VE MHP LİDERİ MECLİS’TE

23 Nisan nedeniyle Ulus’taki Birinci Meclis’te de sınırlı katılımla anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan nedeniyle özel gündemle toplanacak. Şentop’un açılış konuşması yapacağı özel oturuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise özel oturuma katılması beklenmiyor. Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Resepsiyonu yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, tüm çocukları temsilen bugün Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak.

EVLERDEKİ COŞKU

23 Nisan coşkusu geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da yine evlerde yaşanacak. Çocuklar evlere Türk bayrakları asarak, balkonları süsleyecek. Geniş katılımlı kutlamalar yerine 23 Nisan coşkusunu yansıtacak araç konvoyları, ses, ışık, havai fişek gösterileri yapılacak. İllerde dar kapsamlı ve mesafeli çelenk sunma törenleri dışında çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

YAZIYOOOR YAZIYOOOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından çocuklara özel 23 Nisan gazetesinin çıktığını duyurdu. Selçuk paylaşımında “Yazıyoooor, yazıyooor! Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz Gazetecik, meb.ai/eRg2Ee’de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin’deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın. #23NisanMutluOlsun” dedi.


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