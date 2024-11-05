111 milyon euroluk anlaşma imzalandı

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NG Kütahya Seramik, Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayan UNICERA 2024 fuarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ağırladı. İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte standı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral eşlik etti.



Ziyaret sırasında dünyanın en büyük seramik makine üreticisi İtalyan Sacmi firması ile anlaşma imzalandı. 111 milyon Euro’luk yeni teknoloji ve kapasite artış yatırımı sayesinde yapay zeka ile desteklenmiş üretim metodolojisi uygulanarak seramik ürünlerinde 20 milyon metrekareye varan kapasite artışı sağlanacak.

111 MİLYON EURO’LUK TEKNOLOJİ VE KAPASİTE ARTIŞ YATIRIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erkan Güral ve İtalyan Sacmi firmasının yöneticileri ziyaret sırasında bir süre stantta sohbet ettiler. Sohbetin ardından imza törenine geçildi.



Anlaşmayla yapay zeka ile desteklenmiş üretim metodolojisi ile bir çok alanda yenilik ve inovatif gelişme sağlanacak. Çevreci, sürdürülebilir, yüzde 25 daha düşük emisyon, düşük elektrik ve daha düşük doğalgaz tüketimi ile enerji tasarrufu üst düzeye taşınacak. Tüm bu teknolojik gelişmenin desteği ile Premium segmentte ürün tedariği desteklenecek.



Erkan Güral: ‘’Seramikte dünyanın en ileri teknolojisine sahip oluyoruz’’

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Anlaşmanın fabrikalarında üretim, kalite ve kapasite artışında büyük gelişme sağlayacağını söyleye Güral ‘’Anlaşma hem enerji verimliliği sağlayan hem de kaliteyi daha da üst seviyelere taşıyan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir yatırım olacak. Bu önemli anlaşmayla dünya seramik sektörünün en ileri teknolojisini ülkemize taşımış oluyoruz’’ dedi.