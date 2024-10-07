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Suudilerden petrol fiyatı hamlesi

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#Suudi Arabistan#Petrol#Bigpara
Suudilerden petrol fiyatı hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 07:09

Suudi Arabistan, Asyalı alıcılar için petrol fiyatını yükseltti.

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Suudi Arabistan, ham petrol piyasasındaki dalgalanmanın arttığı bir ortamda Asya'daki alıcılar için petrol fiyatlarını yükseltti.

Saudi Aramco, Asyalı alıcılar ana ham petrol türü Arab Light'ın resmi satış fiyatını 90 sent artırarak Umman/Dubai ortalamasına göre varil başına primi 2,20 dolara çıkardı.

Tüccarlar, şirketin primi varil başına 65 sent artırması bekleniyordu.

Aramco, ABD ve Avrupa'ya sattığı tüm petrol çeşitlerinin ise fiyatlarını düşürdü. ABD için fiyat ASCI'nin 3,90 dolar üzerinde, Avrupa için ise ICE Brent petrolünün 0,45 dolar altında belirlendi.

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#Suudi Arabistan#Petrol#Bigpara

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