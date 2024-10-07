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Rio Tinto dünyanın en büyüğü olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Rio Tinto#Lityum#Bigpara
Rio Tinto dünyanın en büyüğü olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 07:22

Rio Tinto, lityum fiyatları toparlanmadan önce Arcadium'u satın almak istiyor.

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Rio Tinto'nun lityum üreticisi Arcadium Lithium'u satın almak için görüşmeler yürüttüğü  her iki şirket tarafından da teyit edildi.

Anlaşma tamamlanırsa Rio, elektrikli araç bataryaları ve güç depolama için gerekli olan metali tedarik etmeye çalışırken Albemarle ve SQM'in ardından dünyanın en büyük lityum tedarikçilerinden biri olacak.

Rio Tinto hamlesinin finansal detaylarını vermedi ancak bu hamle, Şirket'in on yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdiği en önemli satın alma olarak şekillenebilir.

Arjantin, Çin, Kanada ve Avustralya'da faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük lityum üreticilerinden biri olan Arcadium da teklif hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Piyasa değeri 3,3 milyar dolar olan Arcadium, Allkem Ltd. ve Livent Corp. şirketlerinin birleşmesiyle oluştuğu yılın başındaki değerinin yarısı kadar bir değere sahip.

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#Rio Tinto#Lityum#Bigpara

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