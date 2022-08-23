Petrolde İran etkisi | Emtia Haberleri

Petrol dün yeni haftaya, İran’dan daha fazla arz beklentisi ve küresel ekonomik büyüme görünümüne ilişkin endişeler nedeniyle değer kaybıyla başladı.

Brent petrol pazartesi günü yüzde 1 düşerek varil başına 96 doların altında işlem gördü. ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz pazar günü Fransa, Almanya ve İngiltere’den liderlerle OPEC üreticisi İran’ın arzında bir artışa yol açabilecek nükleer anlaşmayı canlandırma konusunda görüşmelerde bulunmasının ardından yayınlanan değerlendirmeye göre, Biden ve Avrupalı ​​liderler, Ortadoğu’daki ortaklara desteği güçlendirme ihtiyacı da dahil olmak üzere nükleer anlaşmaya yönelik devam eden müzakereler hakkında görüştü. İran, 15 Ağustos’ta Avrupa Birliği’nin sunduğu çerçeve için ‘yapıcı’ değerlendirmesini yapmıştı.

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