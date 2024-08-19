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Petrolde düşüş var

19.08.2024 - 07:34 | Son Güncelleme :
Petrolde düşüş var | Emtia Haberleri

Orta Doğu'da gerilimin had safhaya ulaştığı dönemde Gazze'de ateşkes ilan edileceği beklentisi petrol fiyatlarına hafif düşüş getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız devam eden saldırılarına yönelik ateşkes beklentileri artmaya başladı. ABD'li yetkililerin İsrail ile ateşkes için temasa geçmesi petrol fiyatlarını düşürdü.

ÇİN'DEKİ ZAYIFLIK DA DÜŞÜRÜYOR

Çin'de yaşanan ekonomik zayıflık da petrol fiyatları üzerinde düşüş etkisi yaratıyor.

Şu sıralarda ICE'de Brent petrolü 15 cent, yüzde 0,19 düşüşle 79,58 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petroül 25 cent düşüşle 76,40 dolar/varilde.


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