Petrolde düşüş sürüyor

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Dün 74,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 74,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 73,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,83 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonominin beklenen hızda büyüme göstermeyeceği endişesi fiyatları aşağı yönlü baskılarken, dünyanın en çok ham petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret eden veriler ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

Çin'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik bu ay açıklanan teşviklerin yetersiz kaldığı endişesi petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor.

Ülkede bugün açıklanan emlak sektörüne ilişkin teşvik paketine göre, hükümet gayrimenkul sektöründeki düşüşü durdurmak amacıyla şartları sağlayan şirketler için olan kredi kotasını 4 trilyon yuana yükseltti.

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Analistler, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de süregelen emlak sektöründeki sorunlar için açıklanan teşvik paketinin olumlu etkisi olacağını ancak söz konusu teşvikin sektör beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine düştüğünü gösteren veri akışı fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 580 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Büyük petrol üreticilerinin çoğunun bulunduğu Orta Doğu'daki çatışmaların ne kadar süreceği ve hangi ülkeleri etkileyebileceğine dair belirsizlik piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, El-Hulu ailesine ait eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda evin tamamen yıkıldığı bildirilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, evin enkazından 5 kişinin cenazesini ve çok sayıda yaralıyı çıkardığı kaydedildi.

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Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinlinin öldüğü, 99 bin 153 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Beşşar Esed rejimi ise İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline saldırı düzenlediğini öne sürdü. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki iki kasabayı hedef alan hava saldırıları sonucu 7 sivilin öldüğü bildirildi. Lübnan’da yaşayan Suriyeli ve Lübnanlılar, İsrail’in Lübnan'a yönelik devam saldırıları nedeniyle göç etmeye devam ediyor.

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Brent petrolde teknik olarak 80,46 doların direnç, 70,01 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.