​Petrol fiyatları, Rusya'ya yönelik olası yaptırımların petrol arzını etkileyeceği yönündeki beklentilerle yükselişini hızlandırdı ve 130 doların üzerini gördü. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, “Bir yandan ülkelerden ateşkes çağrıları geliyor. Bu hafta diplomasi trafiği yoğun olacak. Şu an için piyasada oynaklık çok yüksek ve zor bir dönemden geçiyoruz. Bu gerilim sonlanmadıkça, petrol fiyatlarında daha yüksek seviyeleri konuşmaya devam edebiliriz” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Brent petrolün varil fiyatı, Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 130 doların üzerini gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan bu sert yükselişte; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz" şeklindeki değerlendirmesi etkili oldu. ABD ve Batı ülkelerinden gelecek olası yaptırımların ve Rusya'dan gelebilecek karşı yaptırımların endişeleriyle petrol fiyatlarında yaşanan rallinin sürmesi bekleniyor.

Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunurken; petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ana sebebi olarak jeopolitik kriz sebebiyle tedarik zincirlerinin etkileme olasılığı öne çıkıyor.

Brent petrol fiyatlarında tarihi rekor Temmuz 2008 yılında 147 dolar ile görülürken; brent petrol o zamandan beri en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Brent petrol haftanın ilk işlem gününde en yüksek 130,89 doları, en düşük ise 119,28 doları görürken; saat 17:33 itibarıyla ise yüzde 2,47 oranında yükselişle 121 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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PETROLDE DAHA YÜKSEK SEVİYELERİ GÖREBİLİRİZ

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Petrol fiyatlarının ana hikayesi gücünü korumaya devam ediyor. Arz-talep dengesizliği son dönemde konuştuğumuz bir konuydu ve petrol fiyatlarının yukarı yönde hareketine neden oluyordu. Salgını geride bırakmaya hazırlanırken, dünyanın normalleşmesiyle birlikte seyahat yasaklarının kalkması, petrol talebinin de toparlanmasını sağlamıştı. Böylelikle fiyatlarda da yükseliş başlamıştı. Ancak üretim konusu sıkıntı.

OPEC+ Ağustos 2021’den bu yana 400 bin varillik petrol üretimi yapacaklarının sözünü veriyor, ancak bu sözü tutamadıkları görülüyor. En son geçtiğimiz hafta toplantı yapıldı ve mevcut karar nisan ayı içinde korundu. Suudi Arabistan dışında yeterli petrol üretimi yapan ülkenin bulunmaması ciddi anlamda arz sıkıntısını beraberinde getiriyor. Bu da arz-talep dengesizliğine yol açıyor. Bu nedenle buna ana hikayesi diyorum çünkü bunda değişen bir durum yok. Aksine eklenecek yeni gelişmeler var çünkü Rusya en büyük petrol üreticilerinden biri konumunda. Rusya’nın yeterli üretim yapamaması bu arz sıkıntısının daha da artmasına neden olabilir. Bu açıdan kritik.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte jeopolitik riskler enerji fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtı. Son haber, ABD ile Batılı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerine dair açıklamalarda bulunuyor. Zaten arz sıkıntısı gündemdeyken böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda petrol fiyatlarındaki yükseliş daha da hız kazanabilir. Rusya tavrını bozmadıkça ABD ve Batılı ülkelerden ekonomik yaptırımlar gelmeye devam edecektir. Petrol konusu da devreye girince işler daha da karışmış oldu. Bu nedenle bu hafta bu konuyu konuşacağız ve fiyatlardaki yükselişin sürmesine de şahitlik edebiliriz.

Hatırlayacak olursak, en son geçtiğimiz hafta ABD ve Uluslararası Enerji Ajansına bağlı ülkeler bu yükselişin önüne geçmek için 60 milyon varil stratejik petrol rezervini kullandıracaklarını açıklamışlardı. Bu miktar yeterli gelmedi. Zaten kendileri de ilerleyen günlerde duruma bağlı olarak bu miktarı güncelleyebileceklerini belirtti. Japonya’da petrol rezervi kullandıracağını söyleyen ülkeler arasında. Bu hafta petroldeki yükselişin hız kesmesi için bu tarz adımlar gelmeye devam edebilir. Ancak ne kadar etkili olur, pek emin değilim.

Bir yandan ülkelerden ateşkes çağrıları geliyor. Bu hafta diplomasi trafiği yoğun olacak. Şu an için piyasada oynaklık çok yüksek ve zor bir dönemden geçiyoruz. Bu gerilim sonlanmadıkça, petrol fiyatlarında daha yüksek seviyeleri konuşmaya devam edebiliriz. Teknik seviye vermek çok kolay değil çünkü bir açıklamayla seviyeler önemini yitirebiliyor. Yine de bir seviye verecek olursam, Brent petrol için 130 dolar seviyesi yukarıda direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu direncin aşılması en son 2008 yılında görülen 147 dolar seviyesine doğru hızlı yükselişe yol açabilir. Kar satışları olması sürpriz değil. Asıl satışın başladığını söylemek ve petrol piyasasının dengelendiğini görmemiz için bu gerilimin sonlanması lazım. Yoksa petrol fiyatlarındaki düşüşler sınırlı kalmaya devam edecektir.