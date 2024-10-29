Petrolde ABD yükselişi

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ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi için petrol satın alma planının ve yatırımcıların Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmasıyla petrol fiyatları bir önceki seanstaki keskin düşüşün ardından bu sabah yükseldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 11 sent veya %0,16 artışla varil başına 71,53 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü 10 sent veya %0,15 artışla varil başına 67,83 dolar oldu.

İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının Tahran'ın petrol altyapısını hedef almamasının ardından Pazartesi günü her iki kontrat da %6 değer kaybederek 1 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Pazartesi günü yaptığı açıklamada gelecek yıl Mayıs ayına kadar teslim edilmek üzere SPR için 3 milyon varile kadar petrol arayışında olduğunu belirtti.

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Nissan Securities'in bir birimi olan NS Trading'in başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Orta Doğu'daki durumun görünümü endişe verici olmaya devam ederken, piyasa İsrail ve İran arasındaki misilleme saldırılarında geçici bir durgunluk bekliyor" dedi.