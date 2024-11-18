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Petrol yükselişe geçti

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrol yükselişe geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 07:50

Çin'in talep görünümü ve küresel arzın bolluğuna ilişkin endişeler devam etse de, piyasalara riskli bir tonun geri dönmesiyle petrol haftalık kaybın ardından yükseldi.

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Brent geçen hafta yüzde 3,8 düştükten sonra varil başına 71 doların üzerine çıkarken, Asya hisselerinin yükselmesi ve emtiaların ilerlemesiyle West Texas Intermediate 67 dolara yaklaştı. Dolar endeksi düşüşünü sürdürdü ve para birimi cinsinden fiyatlandırılan hammadde alıcılarına bir miktar rahatlama sağladı.

Petrol Ekim ortasından bu yana kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi, Orta Doğu'daki düşmanlıklar zaman zaman tırmanma ve tedarikte potansiyel kesinti korkularını artırdı. Bununla birlikte, zayıf Çin tüketimi Aralık ayı Angola ham petrol satışlarını etkilerken, Uluslararası Enerji Ajansı da dahil olmak üzere tahminciler gelecek yıl büyük bir arz bolluğu beklentisi görüyor.

IG Asia Pte'de piyasa stratejisti olan Jun Rong Yeap "Piyasa katılımcıları ABD ve OPEC+'dan daha yüksek arz beklentileri ve Çin ekonomisinin görünümü konusunda endişelenmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının devam etmesi için çok fazla yükseliş katalizörü yok" dedi.

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Yatırımcılar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili gelişmeleri izliyor ve müttefikler Volodymyr Zelenskiy'i Vladimir Putin'le çatışmayı sona erdirmek için müzakere etmek üzere yeni yollar düşünmeye zorluyor. Konuya aşina kişilere göre ABD, Ukrayna'nın Rusya'daki sınırlı askeri hedefleri vurmak için Batı yapımı silahları kullanmasına yönelik bazı kısıtlamaları kaldırma kararına da yaklaşıyor.

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#Petrol#Emtia#Fiyat

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