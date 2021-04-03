‹ Önceki Haber Yeni haftada piyasalar bu verileri takip edecek Yeni haftada piyasalar bu verileri takip edecek Sonraki Haber › Kimya sektörü ihracat rekoru kırdı Kimya sektörü ihracat rekoru kırdı

Petrol piyasası kararı değil, olumlu algıyı fiyatlıyor

03.04.2021 - 13:59 | Son Güncelleme :
Petrol piyasası kararı değil, olumlu algıyı fiyatlıyor | Emtia Haberleri

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 1 Nisan'daki toplantıda üretimi kademeli olarak artırma kararı almasıyla petrol fiyatları yükselişe geçerken, uzmanlar, piyasanın toplantıdan çıkan karardan ziyade kararın yarattığı olumlu algıyı fiyatladığını belirtiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı'nda, grup ülkeleri temmuz ayı sonuna kadar üretimlerini günde yaklaşık 2,1 milyon varil artırarak mevcut üretim kesintilerinin aşamalı olarak gevşetilmesi konusunda anlaştı. Buna göre, OPEC ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin, temmuzda ise yaklaşık 441 bin varil üretim artışına gidecek.

Anlaşmaya göre, Suudi Arabistan, şubatta açıkladığı günlük 1 milyon varillik gönüllü ek kesintiyi kademeli olarak kaldıracak, kesintilere dahil edilmeyerek üretimlerinde mevsimsel nedenlerle kısıtlı artış yapmalarına izin verilen Rusya ve Kazakistan ise yeni anlaşmayla kesintilere dahil olacak.

Toplantıya, genel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı belirsizliklerin sebep gösterildiği "temkinli yaklaşım" damga vursa da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak'ın piyasada şu anda günlük yaklaşık 2 milyon varil petrol açığı olduğunu söylemesi, grup içinde üretim seviyelerinin artırılmasına yönelik eğilimin işaretçisi oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da toplantı sonrasında yaptığı konuşmada, piyasa nabzının yoklanmasının gerekliliğine işaret ederek, üretimin artırılması konusunda kendilerini temkinli yaklaşmaya sevk eden psikolojik bariyerin aşılması gerektiğini dile getirdi.

Piyasalar, petrol talebinde beklenen toparlanmanın gecikmesi ve özellikle Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından OPEC üreticilerinin mevcut üretim kesintilerini sürdürmesini bekliyordu.

Beklentilerin aksine grubun üretimi artırma kararı alması, fiyatların toplantı sonrasında yükseliş eğilimini korumasını sağladı. Toplantının bittiği saatlerde Brent petrolün varil fiyatı 65 doların üzerine çıkarak yüzde 3,8 değer kazanırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4'ten fazla artışla 61 dolar seviyesini aştı.

KARAR, İYİLEŞME YOLUNDA BİR SİNYAL OLARAK ALGILANDI

Uzmanlar, OPEC grubunun temkinli üretim artışı kararının piyasalar tarafından iyileşme yolunda bir sinyal olarak algılandığını ve bunun da kısa vadede olumlu etki yaratacağını belirtiyor.

Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OPEC grubunun piyasaları kontrol altında tutma amacına dikkati çekti. Mathonniere, şöyle dedi:

"Bir finansal yatırımcı, OPEC toplantısını Keynes (John Maynard Keynes'in 1936'da fiyat dalgalanmaları ve sermaye piyasalarını açıklamak için geliştirdiği) tarzı güzellik yarışması kavramına benzetmişti. Yani piyasalar, OPEC grubunun gerçekte ne yaptığından ziyade, yatırımcıların grubun ne yapmayı düşündüğü veya diğer yatırımcıların ne düşündüğünü düşünmelerini daha önemli buldu. Yani, OPEC grubu gerçek anlamda herhangi bir hamlede bulunmasa bile fiyatları etkileyen asıl şey beklentiler."

OPEC'in vadeli petrol fiyatlarını spot fiyatlardan düşük tutmaya çalıştığını dile getiren Mathonniere, "Acil teslimat spot fiyatı vadeli fiyatlardan yüksekse, bu stoklardaki petrolün çekilmesine ve sonuç olarak da küresel stokların azalmasına yardımcı olur. Bu da rafinerilerin marjlarını destekler." diye konuştu.

"KARARIN ETKİLERİNİN İYİ ANLAŞILMASI GEREKİYOR"

IHS Markit Kanada Petrol Piyasaları Baş Analisti Kevin Birn, Kovid-19 varyantlarının talep üzerindeki etkisine dair endişelerin sürdüğünü, aşılama kampanyaları ve petrol talebinin toparlanma hızı konusundaki beklentilerin ise iyimser olduğunu dile getirdi.

OPEC kararının etkilerinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Birn, "Bu çerçevede, OPEC grubunun üretimini artırması, son birkaç haftadır
petrol fiyatlarının yükselişe geçeceği konusunda artan beklentilerin de yumuşatılmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"PİYASALAR İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

OPEC kararının piyasalar için sürpriz olduğunu söyleyen IGM Energy Baş Danışmanı Ian Simm da şunları kaydetti:

"Burada daha şaşırtıcı olan ise piyasanın bu karara neredeyse tepkisiz kalmış olması. Belki de yatırımcılar Prens Selman'ın işaret ettiği üretim kesintilerinin hafiflemeye başlamasına kadar olan 30 günü hesap ediyor ancak piyasaların kararı olumsuz karşılamamasının sebebi artan üretim seviyelerinin daha çok iç piyasada tüketileceği fikri de olabilir."

Simm, yaz aylarının daha sıcak geçtiği Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da artan soğutma ihtiyacını karşılayabilmek için ham petrol tüketiminin normal olarak arttığını, Suudi Arabistan'ın üretimini azaltmasına rağmen petrol ihracatını hemen hemen aynı seviyede tutmayı başardığını ifade etti.

Ortaya çıkan açığı stoklardan kapatan Suudi Arabistan'ın stok seviyelerini kolayca yeniden yükseltebileceğini belirten Simm, ülkenin üretim artışının fiziksel piyasalarda göz ardı edilebilecek bir miktar olduğunu dile getirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,25% Hacim : 17.322 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 02.04.2021 Yüksek 1.439
Açılış: 1.435
8,1525 Değişim: 0,58%
Düşük 7,9826 02.04.2021 Yüksek 8,1848
Açılış: 8,1056
9,5829 Değişim: -0,08%
Düşük 9,4208 02.04.2021 Yüksek 9,6390
Açılış: 9,5906
454,04 Değişim: 0,68%
Düşük 445,52 02.04.2021 Yüksek 456,68
Açılış: 450,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.