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Petrol İran-İsrail etkisi ile yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#İran#İsrail
Petrol İran-İsrail etkisi ile yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 09:18

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti.

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Petrol fiyatları, Libya'nın yeni bir merkez bankası başkanı atamasının ardından arzın artacağı beklentileriyle dün düşüş yaşadı. Bu, ülkedeki rakip yönetimler arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi ve petrol üretiminin yeniden başlaması yönünde önemli bir adımdı.

Ancak Petrol fiyatları, İran'ın İsrail'e füze saldırısı yaptığı haberlerinin ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. 

 Batı Teksas Ara Petrolü %2,4 artışla varil başına 69,83 dolara çıktı. Brent Kuzey Denizi Ham Petrolü ise %2,6 artışla varil başına 73,56 dolara çıktı

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#Petrol#İran#İsrail

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