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Petrol için hedef fiyat belirlendi

20.11.2023 - 11:31 | Son Güncelleme :
Petrol için hedef fiyat belirlendi | Emtia Haberleri

Alman Commerzbank, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin petrol fiyatı öngörüsünü açıkladı.

Commerzbank, artan petrol talebi nedeniyle 2024 yılının ikinci yarısından itibaren üretim kesintileri tersine dönebilir.

Artan fiyatlar nedeniyle kesintiye giden OPEC+ ülkeleri üretimlerini artırarak talebi karşılamayı hedefliyor.

Commerzbank'ın hedefine göre fiyatın 2024 yılının ilk çeyreğinde varil başına 85 dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2024 sonunda ise fiyatın 90 dolar olması bekleniyor.

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