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Petrol fiyatlarını 'Çin' çarptı!

15.08.2022 - 17:32
Petrol fiyatlarını 'Çin' çarptı! | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert kayıplar yaşıyor. ABD ham petrolü 88 doların altına sarkarken; Brent petrol 93 doların altını gördü.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunan Çin'in ekonomisine ilişkin bozulmalar petrol fiyatlarında sert kayıplara yol açtı. Brent petroldeki düşüş gün bazında yüzde 5’i aşarken; ABD ham petrolü 88 doların altını gördü. Brent petrol gün içerisinde en düşük 92,80 doları görürken; saat 17:27 itibarıyla yüzde 4,30 oranında düşüşle 93,94 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Çin’de ekonomik toparlanma beklenmedik şekilde zayıflarken; Çin Merkez Bankası sürpriz bir kararla faizleri düşürdü.

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