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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

04.02.2021 - 11:06
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 58,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, üye ülkelerin üretim kesintisi kararına bağlılıklarını yenilemesi fiyatların yukarı yönlü ivmelenmesini sağladı.

Grup, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama çalışmalarının dünya genelinde kademeli olarak yaygınlaştırılmasının, yılın geri kalanında küresel ekonomi ve petrol talebi üzerinde olumlu etki oluşturacağına dikkati çekti.

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Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüşün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi de etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azalarak marttan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 367 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler de fiyatların yükselişini destekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 58,90 ile 59,10 dolar aralığının direnç, 58,70 ile 58,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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