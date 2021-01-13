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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! 57 doları aştı

13.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! 57 doları aştı | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları artmasına rağmen aşı çalışmalarındaki olumlu hava sayesinde salgın öncesi seviyelere dönüş sinyali veriyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 57,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün petrole yönelik talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,8 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler de fiyatların yükselişini destekledi.

Geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü veren Biden'ın yarın söz konusu pakete ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

Petrol fiyatları, özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları artmasına rağmen aşı çalışmalarındaki olumlu hava sayesinde salgın öncesi seviyelere dönüş sinyali veriyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) dün, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından Kovid-19 karşı geliştirilen aşının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için başvuruyu aldıklarını ve aşıya ilişkin değerlendirmenin hızlandırılmış şekilde yapılarak 29 Ocak'ta sonuçlanabileceğini açıkladı. AstraZeneca aşısına onay için EMA'dan tavsiye kararı çıkarsa bu, AB'de kullanımına izin verilen üçüncü aşı olacak.

Brent petrolde teknik olarak 57,33 ile 57,45 dolar aralığının direnç, 57,21 ile 57,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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