Petrol fiyatlarında 'Rusya' yükselişi! | Emtia Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün yaptığı açıklamalara piyasalar tepkisiz kalmazken, petrol fiyatları 7 yılın zirvesine tırmandı.

Şenay Zeren

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki tansiyonu yükselten açıklamaları ve Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla sıcak bölgede gerilim yeniden yükseldi. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle borsalarda sert düşüşler gözlenirken; petrol fiyatları ise yaşanan arz endişeleriyle yükseldi.

PETROL 7 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Putin’in imzası sonrası emtia fiyatlarında hızlı yükseliş gözlenirken; brent petrolün varil başı fiyatı 96,6 doları aşarak 2014 yılı Eylül ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Yaklaşık 7 yılın zirvesini gören petrol fiyatlarındaki yükselişin ana sebebi, yaşanan jeopolitik krizden tedarik zincirlerinin etkileme olasılığı olarak öne çıkıyor.

Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda yer alırken; ayrıca, dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ve ABD'nin Rusya'ya yapacağı olası yaptırım kararları takip edilecek.

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ENERJİ FİYATLARI UZUN SÜRE YÜKSEK KALMAYI SÜRDÜREBİLİR

Emre Çayırlı - ALB Yatırım Araştırma Müdürü

Enerji piyasaları haftalardır diken üstünde, Batı ile Moskova arasındaki gerilim fiyatlara yansımaya devam ederken Brent petrol dün 100 dolar sınırını test etti. Rusya Devlet Başkanı'nı Vladimir Putin’in pazartesi günü yaptığı konuşmanın ardından enerji fiyatlarındaki yükseliş ivme kazandı. Yıl başına göre yüzde 30 yükselen Brent petrol fiyatında yaşanan yükselişi ise enflasyon üzerine etki yaratarak merkez bankalarını para politikalarının da belirsiz kalmasına neden olmakta.

Enerji piyasasına baktığımız ise Meksika Açmazına benzer bir belirsizliğin hâkim olduğu görülmekte. Avrupa, geçen yıl fiyatları dört katına çıkaran gaz arzı kriziyle boğuşuyor. Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya ile yaşanan diyaloğun sonuçsuz kalması enerji piyasalarında fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Avrupa’da doğal gazı emtialarında yüzde 13'e varan artışlara görülürken, Almanya’da elektrik ve kömür fiyatları son gelişmelerle hızla yükseldi.

Rusya karşısında bulunan Batı’da ise Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin yaptırım paketinin bir parçası olacağını söylemesi ve İngiltere, ABD gibi pek çok ülkenin çeşitli yaptırımları masada bulundurması piyasalardaki endişeyi artırmaya devam ediyor.

ABD ve müttefikleri, Rusya’nın yakında komşusunu işgal edebileceği konusunda uyarmaya devam ediyor ve Batı'nın hangi yaptırımları uygulamayı seçeceği, emtia piyasaları için kilit öneme sahip olacak. Hafta sonu İngiltere Başbakanı Boris Johnson Moskova'nın bir saldırı ile geçmesi durumunda İngiltere ve ABD'nin Rus şirketlerinin Sterlin ve Dolar ticaretini durdurabileceğini söylemesi de oldukça önemliydi.

Yaşananlardan dolayı piyasalar aylardır çok gergin olduğundan, görüşmelerin sonuçsuz kalması enerji fiyatları uzun bir süre daha yüksek kalmaya devam edebilir. Brent petrol fiyatı 2008 yılına başlayan düşüş eğilimini geçtiğimiz yılın ortasına bitirmesinin ardından 2018 yılında görülen en yüksek olan 87 dolarında üzerine geçişmesiyle hızlanan değer artışı beklediğimiz gibi 100 dolar sınırı test etmeye başladı. Fibonacci 61,8 bölgesi olarak izlediğimiz 100 dolar üzerine yerleşilmesi alımları 120 dolar ve devamında 130 dolar bölgesine kadar taşıyabilir.