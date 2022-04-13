Petrol fiyatlarında 'Putin' etkisi | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, dün Putin'in 'Müzakereler çıkmaza girdi' açıklamasının ardından sınırlı yükseliş kaydetti.

Petrol fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamalardan sonra yükselişe geçti. ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine yükselirken, Brent petrol ise 105 dolara çıktı. Putin dün yaptığı değerlendirmelerde, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini söyleyerek, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” dedi. Petrol fiyatları, stratejik rezerv satışlarının devreye alınmasıyla bir süredir düşüş eğiliminde bulunuyordu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Brent petrolün varil fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 105 doları; en düşük ise 104 doları gördü. Brent petrol saat 12:14 itibarıyla ise dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0,42 oranında yükselişle 105 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Etiketler