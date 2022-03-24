Petrol fiyatlarında dalgalı seyir | Emtia Haberleri

Brent petrol fiyatı bugün içerisinde 123 dolar ile 120 dolar arasında dalgalanırken; piyasalarda gözler bugün Brüksel’de Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinde...

Piyasalarda gözler, bugün Brüksel’de Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinde olacak. NATO Zirvesi’nde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO zirvesi sonrası Rusya'ya yeni yaptırımları gündeme getirmesi beklenirken; bu gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürerken; Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde en yüksek 123,75 doları, en düşük ise 120,08 doları gördü. Brent petrol saat 16:04 itibarıyla ise, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0,81 oranında düşüşle 120,71 dolardan işlem görüyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle piyasalarda sert dalgalanmalar görülürken; petrol fiyatları 8 Mart tarihinde 133 dolara kadar yükselerek 14 yılın zirvesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ise, Temmuz 2008 tarihinde 147 dolara yükselerek ulaşmıştı.

Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda yer alıyor ve ayrıca dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olarak bulunuyor.

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