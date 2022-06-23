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'Petrol fiyatlarında 100 doların altı zor gözüküyor'

23.06.2022 - 12:35
'Petrol fiyatlarında 100 doların altı zor gözüküyor' | Emtia Haberleri

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatı, yaz dönemiyle birlikte güçlenen talebin etkisiyle yükselişe geçti. Konuyla ilgili konuşan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Petrol fiyatlarında 100 doların altı zor gözüküyor” dedi.

Yükselen petrol fiyatlarıyla ilgili Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel’den açıklama geldi. Öngel, “Küresel salgın döneminde dünya genelinde ekonomik hareketliliğin de yavaşlamasına bağlı olarak varil başına 40 dolar seviyelerine gerileyen brent tipi ham petrol fiyatlarında 2022 yılı başından beri yaşanan gelişmelerin sebebiyet verdiği yükseliş devam ediyor” diye konuştu.

Öngel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “17 Haziran 2020 günü 45,26 dolardan işlem gören petrol fiyatları, 17 Haziran 2021 tarihinde varil başına 66,84 dolar seviyesinden işlem görmekteydi. 2022 yılında özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, dünya genelinde artan talep, İran ve Rusya’ya uygulanan ambargolar 17 Haziran 2022 itibari ile 120 dolar seviyelerinin üzerini gören bir petrol fiyatını ortaya çıkartmış durumda. Özellikle dünya politika arenasında da durulmayan sular (ABD-İran, Rusya-Ukrayna, ABD-Çin gibi) ve arz endişeleri petrol fiyatlarının yükselişine sebep olurken, içerisinde bulunduğumuz haftada küresel resesyon endişelerin yükseliş nedenlerine ağır basması ile petrol fiyatlarında 110 dolar civarına hızlı bir geri çekilme yaşanmakta.”

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“UCUZ BENZİN VE MAZOT İÇİN BEKLEMEK GEREKECEK”

“Ülkemiz açısından bakıldığında ise ham petrol fiyatlarında düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişin de devam etmesi sebebi ile benzin ve mazot fiyatları yükselmeye devam ediyor” diyen Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volkan Öngel, “Şu anki tablo ülkemizde kısa vadede piyasaya yönelik bir düzenleme yapılmazsa benzin ve petrol fiyatlarında büyük bir düşünün olmasının beklenmediği yönünde. Bu sebeple ucuz benzin ve mazot için biraz daha beklemek gerekecek” ifadelerini kullandı.


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