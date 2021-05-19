‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında yeni zirve! Yükseliş sürer mi? Altın fiyatlarında yeni zirve! Yükseliş sürer mi? Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Petrol fiyatları yükselişte

19.05.2021 - 10:21
Petrol fiyatları yükselişte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 68,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının dün yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasında, ABD ve Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasının petrol talebinin toparlanacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesi etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu yerlerde salgınla mücadele tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından yurt içi turizm ve hareketlilikte artış yaşanması bekleniyor.

Kısa vadede salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi fiyatların yukarı yönlü seyrine destek olurken Asya'da dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere salgın vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlamaların petrol talebine olumsuz etki yapması beklentisi, fiyatların seyrini aşağı yönde baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,85 ila 68,98 dolar aralığının direnç; 67,85 ila 67,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,4054 Değişim: 0,61%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,4343
Açılış: 8,3548
10,2479 Değişim: 0,35%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,3008
Açılış: 10,212
505,44 Değişim: 0,64%
Düşük 501,09 19.05.2021 Yüksek 510,43
Açılış: 502,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.