‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Petrol fiyatları yükselişle

14.04.2021 - 10:37 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları yükselişle | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,30 artışla 64,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş olduğu öngörüsünün talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 608 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 154 bin varil azalacağı yönündeydi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin azalması da dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişi kısa vadede destekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ise dün yayınlanan raporunda küresel petrol talebine ilişkin tahminini yükselterek, talebin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varile ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Bu tahmin, talebin artacağına yönelik beklentileri güçlendirerek fiyatların yükselişine katkı sağlıyor.

Öte yandan, Petrol talebindeki olumlu havaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ABD ve İran'da artan petrol arzına yönelik endişeler fiyatların yükselişini sınırlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,60 ile 65,16 dolar aralığının direnç, 64,04 ile 63,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 1,73% Hacim : 8.417 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.381
8,0667 Değişim: -0,48%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6496 Değişim: -0,49%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,75 Değişim: -0,69%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.