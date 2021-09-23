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Petrol fiyatları yükseldi

23.09.2021 - 10:28
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 76,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin toparlandığı algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 500 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 417 milyon varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

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ABD'nin güney kıyılarının tropik fırtınaların etkisi altında kalması sonrası Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim platformlarında tam kapasite üretime geçilememesi de fiyatların yükselişine destek oluyor. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi de Meksika Körfezi'nde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 16, doğal gaz üretiminin ise yüzde 24 düştüğünü bildirdi.

Ayrıca, bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli şirket Evergrande'ye ilişkin haber akışı piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Şirketin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haberler de yatırımcıların risk iştahını artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine destek oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmenin, doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışı desteklendiğini belirten uzmanlar, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceğini vurguluyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,66 ile 76,88 dolar aralığının direnç, 76,05 ile 75,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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