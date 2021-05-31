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Petrol fiyatları yükseldi

31.05.2021 - 10:23
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 69,20 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 69,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 69,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,84 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD, Çin ve Avrupa'da devam eden ekonomik toparlanmanın ve yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın petrol talebine yansıyacağı algısının güçlenmesiyle yükseldi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşüne yönelik müzakere süreci, piyasalarda, taraflar arasında bir anlaşmanın çok yakın olabileceği tahminlerini güçlendiriyor. Yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın petrol ihracatına resmi olarak yeniden başlayacak olması ise talep sıkıntısı çeken piyasada arz fazlası endişelerini de beraberinde getiriyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, İran petrolünün olası geri dönüşüne rağmen talepteki güçlü görünüm arz kaynaklı endişeleri bertaraf ederek fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun temmuz sonrası üretim politikasına ilişkin yarın bir araya geleceği toplantıya odaklandı. Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. OPEC grubunun yarın gerçekleştireceği toplantıda, temmuz sonuna kadar petrol üretim politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,23 ile 69,64 dolar aralığının direnç, 68,82 ile 68,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.


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