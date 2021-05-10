‹ Önceki Haber İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Petrol fiyatları yükseldi

10.05.2021 - 10:20
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 68,93 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 68,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin siber saldırı nedeniyle cuma günü geçici olarak kapatılmasının ardından ülkenin enerji altyapısının kırılganlığına ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

Colonial Pipeline tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, Colonial Pipeline boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve bazı bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtildi.

Şirketin dün yaptığı açıklamada ise ana yakıt iletim hatlarının hala kapalı olduğu ancak terminal ve iletim noktaları arasındaki bazı küçük yan hatların normale döndüğü bildirildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, günlük yaklaşık 2,5 milyon yakıt taşıyan boru hattında, araç kullanımının artışa geçtiği yaz sezonu öncesi yaşanan bu saldırının akaryakıt fiyatlarında ani yükselişlere neden olabileceğini, ülkenin enerji altyapısının bu tür saldırılara karşı güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki mevcut kısıtlamaların hafifletilmesi kararları da yaklaşan yaz sezonunda petrol talebinde ulaşım kaynaklı artış yaşanacağı beklentilerini destekleyerek fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

İspanya'da salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana uygulanan olağanüstü hal sona erdi. Belçika'da da salgın nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde görülen Kovid-19 vakalarının petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler ise fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,29 ile 69,89 dolar aralığının direnç, 68,69 ile 68,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2738 Değişim: 0,02%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0710 Değişim: 0,32%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0868
Açılış: 10,0384
488,70 Değişim: 0,04%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.