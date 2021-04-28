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Petrol fiyatları yükseldi

28.04.2021 - 10:11
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 66,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun güçlü küresel ekonomik toparlanmaya işaret etmesiyle yükseldi.

OPEC ülkeleri, bugün yapılması planlanan ancak sürpriz bir şekilde öne çekilerek dün gerçekleştirilen 16. Bakanlar Toplantısında, küresel ekonominin toparlanma sürecinde olduğu ve toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasının beklendiğine işaret ederek, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirledikleri mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağı endişeleri fiyatların yükselişini sınırlıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 18 milyona ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış olduğu öngörüsü de fiyatları baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 319 bin varille beklentinin üzerinde artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların 375 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. Brent petrolde teknik olarak 66,19 ile 66,54 dolar aralığının direnç, 65,84 ile 65,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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