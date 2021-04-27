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Petrol fiyatları yükseldi

27.04.2021 - 10:48
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 65,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,27 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Ortak Teknik Komitesi'nin (JTC) petrol talebine ilişkin olumlu beklentilerini yenilemeleriyle yükseldi.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, dün JTC toplantısında yaptığı açıklamada, küresel ekonomi ve petrol piyasalarındaki toparlanmaya işaret ederek, sektörünün geleceğiyle ilgili olumlu sinyaller olduğunu ifade etti. Ancak Barkindo, piyasalarda ihtiyat gerektiren birçok faktörün olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

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Piyasalar, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun daha önce aldıkları karar doğrultusunda mayıs ayı itibarıyla uygulayacağı üretim artışına ve grubun yarın bir araya geleceği toplantıya odaklanmış durumda.

Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. OPEC grubunun yarın gerçekleştireceği teknik toplantıda, petrol üretim politikasında değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağı endişeleri fiyatların yükselişini sınırlıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,59 ile 66,05 dolar aralığının direnç, 65,13 ile 64,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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