‹ Önceki Haber "Gram altında kritik seviye 460 TL" "Gram altında kritik seviye 460 TL" Sonraki Haber › Erdemir'de toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı Erdemir'de toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı

Petrol fiyatları yükseldi

24.12.2020 - 09:57
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 51,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 600 bin (yüzde 0,1) varil azalışla 499,5 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki azalma talebin arttığı algısıyla fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenmeye neden oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığına ilişkin haberler de fiyatları destekleyen bir başka unsur oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Aralık'ta bitecek Brexit geçiş sürecinde bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılığa hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan, İngiltere'de geçen hafta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha bulaşıcı bir türünün tespit edilmesinin sebep olduğu belirsizlik, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Ülkeye Güney Afrika'dan gelen 2 kişide Kovid-19'un daha da hızlı yayılan ve "501.V2" olarak adlandırılan başka bir türünün tespit edilmesi piyasalardaki belirsizlik endişelerini artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 51,68 ile 51,75 dolar aralığının direnç, 51,45 ile 51,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 10.734 Mio.TL Son veri saati : 12:15
Düşük 1.415 24.12.2020 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
7,6562 Değişim: 0,21%
Düşük 7,6240 24.12.2020 Yüksek 7,6740
Açılış: 7,6405
9,3426 Değişim: 0,13%
Düşük 9,2931 24.12.2020 Yüksek 9,3717
Açılış: 9,3302
461,54 Değişim: 0,49%
Düşük 461,38 24.12.2020 Yüksek 462,53
Açılış: 461,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.