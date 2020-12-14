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Petrol fiyatları yükseldi

14.12.2020 - 10:38
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 50,50 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 50,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 49,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 50,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarında yaşanan gelişmelerin hızlı ekonomik toparlanma ve petrol talebinde normale dönüş beklentilerine yol açması etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) onay almasının ardından, dün dağıtıma çıkan aşının bu hafta içi uygulanmaya başlanması bekleniyor. Mart ayı sonuna kadar 4 milyon dozun üzerinde aşı alması öngörülen Kanada'da ise 30 bin dozluk ilk parti aşı sevkiyatı tamamlandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle olduğu açıklanan patlama da arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü yükselişini destekledi. Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 kişilik mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi. Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde ise petrol boru hattındaki çatlak yangına yol açtı. Petrol borusundaki çatlağın büyük olduğu ve onarım işlemlerinin birkaç sürebileceği kaydedildi.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı da 5-11 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 12 adet, doğal gaz kulesi sayısı ise 4 adet arttı. Söz konusu artışla, petrol ve doğal gaz kulesi sayısında ocak ayından bu yana yaşanan en büyük yükseliş görüldü. ABD'deki petrol üretiminin toparlanması da, petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlayan bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 50,53 ile 50,70 dolar aralığının direnç, 50,04 ile 49,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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