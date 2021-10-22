  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol fiyatları geriledi
‹ Önceki Haber Piyasalarda gözler öncü verilere çevrildi Piyasalarda gözler öncü verilere çevrildi Sonraki Haber › Intel'in üçüncü çeyrek geliri beklentilerin altında! Intel'in üçüncü çeyrek geliri beklentilerin altında!

Petrol fiyatları geriledi

22.10.2021 - 09:46
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 84,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, düşüş eğilimine geçen kömür ve doğal gaz fiyatlarının petrol talebini kısıtlayacağı beklentisiyle aşağı yönlü hareket ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda kömür ve gaz fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte Çin, Hindistan ve Avrupa'daki arz kısıntıları, elektrik üreticilerini motorin ve fuel oil kullanımına teşvik ederek fiyatların yükselişini tetiklemişti. Dünya genelinde kömür ve doğal gaz fiyatlarında son bir kaç günde düşüş yaşanmasıyla birlikte petrol fiyatları da geriledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Asya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış ve ABD'de kış soğuklarının ortalamanın altında seyredeceğine yönelik öngörüler de hızlı talep toparlanmasına ilişkin endişeleri besleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, küresel piyasalarda arz-talep dengesizliğinden kaynaklanan piyasadaki arz daralmasına dair endişeleri, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Uzmanlar, WTI tipi petrol fiyatının belirlendiği ve ABD'de petrol boru hatlarının kalbi olarak bilinen Oklahoma'daki Cushing depolama merkezinde stok seviyelerinin düşüşüne yönelik endişelerin bulunduğuna işaret ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Cushing'de petrol stokları 2018'in Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 31,2 milyon varile düştü. Söz konusu düşüş, WTI tipi ham petrol fiyatlarının da aşağı yönlü hareketini kısıtlayan bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,17 ile 84,41 dolar aralığının direnç, 83,78 ile 83,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7262 Değişim: 1,29%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3334 Değişim: 1,26%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
561,28 Değişim: 1,39%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.